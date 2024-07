Chegou a R$ 6: gasolina atinge o maior preço do ano em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/07/2024 - 09h36 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h25 ) ‌



Nos últimos dias, motoristas em Santa Catarina têm se deparado com preços elevados na gasolina, que atingiram o maior valor do ano. Em diversas cidades do estado, o litro do combustível ultrapassa a marca de R$ 6, surpreendendo e preocupando os consumidores. A repórter Rachel Schneider traz todas as informações ao vivo sobre essa alta e o impacto que ela está causando no bolso dos catarinenses.

