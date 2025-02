Chefe de quadrilha especializada em roubos que teria envolvimento na morte de ciclista é presa Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h16 ) twitter

Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como ‘Mainha do Crime’, foi presa em flagrante nesta terça-feira (18), durante uma operação da Polícia Civil. Ela é chefe de uma quadrilha especializada em roubos no Morumbi, em Pinheiros e em outras regiões de SP. A quadrilha é suspeita do assassinato do ciclista Vítor Medrado. A mulher também é apontada como fornecedora da arma que matou o delegado Belarmino de Moura, durante uma tentativa de assalto.

