Chapecó recebe o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa até 15 de dezembro Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 07/12/2024 - 15h36 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chapecó está recebendo até dia 15 de dezembro o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, considerada a maior competição da modalidade na América Latina. O evento reúne atletas de todo o país em um ambiente competitivo e de alto nível, colocando Chapecó no centro das atenções esportivas. O Campeonato promove movimentação na cidade, atraindo público e destacando a importância do esporte no Brasil. Eduardo Florão traz mais detalhes ao vivo diretamente do local do evento. Não perca a chance de acompanhar de perto essa grande disputa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.