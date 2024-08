Chapecó Recebe Evento de Gala com Polícia e Bombeiros em Setembro Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 19/08/2024 - 16h25 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h30 ) ‌



Em setembro, Chapecó será palco de um evento de gala que promete ser um dos grandes destaques do ano. O Baile de Gala do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar contará com a presença dos comandantes dos batalhões, Tenente Coronel Rafael Antonio da Silva e Tenente Coronel Maico Francisco Alcântara.

