Chapecó prorroga prazo para consulta pública do Plano Diretor 22/10/2024 - 10h55 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h06 )

Chapecó anunciou a prorrogação do prazo para a consulta pública sobre a revisão do Plano Diretor. A população poderá contribuir com sugestões e opiniões até a nova data. O repórter Geovan Petry traz as informações e orientações sobre como participar do processo.

