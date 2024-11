Chapecó inicia ações do Dezembro Vermelho com testagem gratuita e orientações sobre AIDS e DSTs Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 11h12 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Chapecó, o mês de dezembro começa com as ações do Dezembro Vermelho, dedicado à conscientização sobre a prevenção da AIDS e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). O Serviço de Atendimento Especializado realizará uma ação gratuita com testagem e orientações sobre prevenção e cuidados. O repórter Marcos Lewe traz as informações ao vivo sobre a iniciativa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.