Chapecó é destaque no sul com ações premiadas na saúde
21/11/2024 - 16h32

Chapecó se destaca na área da saúde, com duas de suas iniciativas premiadas como as melhores do Sul do Brasil. A "Vacimóvel" e o "Corujão da Vacinação" foram reconhecidos pela sua eficácia e contribuição para a saúde pública. Milena Bender traz os detalhes dessa premiação e como essas ações estão impactando positivamente a saúde pública de Chapecó e da região Sul.

