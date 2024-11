Chapecó é destaque no Prêmio Imuniza SUS com ações de saúde premiadas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 08h56 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h23 ) twitter

Chapecó se destacou no Prêmio Nacional "Imuniza SUS", recebendo reconhecimento pelas suas duas ações de saúde inovadoras, que foram eleitas como as melhores da região Sul do Brasil. O prêmio, que celebra iniciativas de saúde pública, ressaltou o esforço da cidade em melhorar o acesso à vacinação e promover campanhas de saúde para a população. As ações premiadas refletem o compromisso da cidade em promover a saúde pública de forma eficaz e inovadora. O repórter Geovan Petry traz todos os detalhes sobre o prêmio e a importância dessas conquistas.

