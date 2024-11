Chapecó define novos horários para fornecedores no centro da cidade Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h15 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h23 ) twitter

A partir de agora, os fornecedores que entregam mercadorias no centro de Chapecó devem seguir novos horários estabelecidos pela prefeitura. A medida visa melhorar a organização do trânsito na área central e facilitar a logística de carga e descarga. O repórter Geovan Petry traz as principais mudanças, com todos os detalhes para os motoristas e empresários locais.

