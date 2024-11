Chapecó define datas para audiências públicas sobre revisão do Plano Diretor Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h58 ) twitter

Chapecó está se preparando para discutir a revisão do seu Plano Diretor, com dados já definidos para as audiências públicas que permitirão a participação da comunidade. Essas audiências são uma oportunidade essencial para que os cidadãos expressem suas opiniões e sugestões sobre o planejamento urbano e o desenvolvimento da cidade. O repórter Geovan Petry traz as informações ao vivo sobre o cronograma, os locais das audiências e a importância dessa discussão para o futuro de Chapecó. Fique atento para saber como você pode participar e contribuir para a construção do futuro de sua cidade.

