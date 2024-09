Chapecó cria comissão para analisar possível rompimento de contrato com a Casan Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 08h24 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h30 ) ‌



A Prefeitura de Chapecó anunciou a criação de uma comissão para avaliar a possibilidade de rompimento do contrato com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). A decisão surge em meio a preocupações da administração municipal sobre a qualidade dos serviços prestados e possíveis alternativas de gestão de água e saneamento na cidade. O repórter Geovan Petry traz os detalhes ao vivo, diretamente de Chapecó, com informações sobre os motivos que levaram à formação da comissão, os próximos passos desse processo de avaliação e as implicações para os moradores do município.

