Chapecó celebra 107 anos com tradicional desfile neste domingo



Chapecó está se preparando para celebrar seu 107º aniversário com um desfile tradicional neste domingo (25). O evento promete ser um marco nas festividades da cidade, reunindo a comunidade para comemorar o crescimento e as conquistas de Chapecó ao longo dos anos. O repórter Geovan Petry traz todos os detalhes da programação, incluindo o horário e o percurso do desfile. Além disso, a Prefeitura de Chapecó compartilha imagens e informações sobre as festividades planejadas para esta ocasião especial. Não perca a chance de participar das comemorações e vivenciar a história e a cultura de Chapecó.

