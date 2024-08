Chape x CRB: Estreia de Gilmar Dal Pozzo na Arena Condá e desafios à vista Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 24/08/2024 - 14h52 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h07 ) ‌



No segundo bloco deste programa, o Marcelo Mancha e os convidados destacam a estreia de Gilmar Dal Pozzo como técnico da Chapecoense, marcada para este domingo na Arena Condá, em um confronto direto contra o CRB. Dal Pozzo inicia sua quarta passagem pelo clube e traz expectativas de renovação para a equipe. Além disso, Enderson Moreira, técnico do Avaí, fala sobre os primeiros jogos da temporada e a recente confusão no aquecimento.

