Chamas altas atingem área de encosta em Araxá | Cidade Alerta Minas
28/08/2024 - 08h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h48 )



Um incêndio atingiu uma área de vegetação em Araxá, próxima à Avenida João Paulo II, na manhã de ontem. As chamas, que chegaram a ameaçar a segurança de pedestres devido à sua proximidade com a calçada, foram combatidas por uma equipe da Segunda Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá. Graças à rápida resposta, o fogo foi controlado antes que se espalhasse para áreas maiores.

O combate ao incêndio exigiu cerca de três mil litros de água, e, felizmente, nenhuma residência foi atingida. As autoridades acreditam que o incêndio possa ter sido iniciado de forma criminosa, já que há indícios de ação humana na origem das chamas. O caso está sendo investigado para determinar as causas exatas e possíveis responsáveis.

