Programa dedicado às scooters, veículos que oferecem mobilidade, agilidade e muita praticidade. Rodamos com a novíssima Honda Elite 125 e com a C 400 X, que marca o retorno da BMW ao segmento.

