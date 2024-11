Cerca de 100 cidades catarinenses vão receber eletropostos em 2025 Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 27/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h20 ) twitter

Cerca de 100 cidades catarinenses vão ganhar postos de carregamento para veículos elétricos no próximo ano. O anúncio foi feito pela Celesc em parceria com o Governo do Estado. A medida visa expandir a infraestrutura necessária para os veículos elétricos e incentivar a mobilidade sustentável no estado.

