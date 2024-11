CEO global do Carrefour se desculpa com Ministério da Agricultura Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/11/2024 - 21h05 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h19 ) twitter

Após declarar que a rede Carrefour não compraria mais proteína animal de países do Mercosul, o CEO global do grupo enviou um pedido formal de desculpas ao Ministério da Agricultura. A afirmação gerou grande repercussão no mercado brasileiro, especialmente entre produtores catarinenses, que defendem a alta qualidade e o rígido controle das exportações nacionais. Confira na reportagem de Arliss Amaro as reações e as implicações desse episódio para o setor agropecuário.

