CEO do Santos explica processo para trazer Neymar de volta

Antes da partida contra o Botafogo-SP, que marca a reestreia de Neymar no Peixe, Bira conversou com Pedro Martins, CEO do Santos. Ele contou como foi o processo para trazer o craque de volta e falou sobre o impacto esperado no clube. "O Santos precisa ter um legado e essa passagem do Neymar não pode ser só uma passagem, ela precisa representar muito mais para o clube", disse.

‌



