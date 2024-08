Centro de Valorização da Vida de Blumenau tem cursos de capacitação gratuita Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 08h27 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Blumenau está com inscrições abertas para cursos de capacitação gratuitos. Estes cursos têm como objetivo formar novos voluntários para atuarem no apoio emocional e na prevenção do suicídio, oferecendo um serviço essencial à comunidade. O repórter Moisés Stuker traz mais detalhes sobre as oportunidades disponíveis e como os interessados podem se inscrever.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.