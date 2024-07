Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais inaugura módulo de incêndio

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) deu um grande passo para aprimorar a formação de seus profissionais com a inauguração do Módulo de Incêndio no Centro de Treinamento (CT), localizado no bairro Chácaras Tubalina em Uberlândia. A estrutura, pioneira no estado, oferece aos bombeiros mineiros e de todo o Brasil a oportunidade de se capacitarem com as mais modernas técnicas de combate a incêndios em cenários realistas.

O Módulo de Incêndio conta com duas estações de simulação:

Módulo de Observação: Uma réplica de uma edificação comercial, com portas, janelas e outros elementos que simulam um ambiente real de incêndio.

Residência Real: Uma réplica fiel de uma residência, com móveis, eletrodomésticos e outros itens que aumentam o realismo do treinamento.

As estações são equipadas com contêineres que servem como depósitos de materiais combustíveis e com uma reserva de 10 mil litros de água para combate às chamas.

A inauguração do Módulo de Incêndio contou com a presença de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes das Polícias Militar, Civil e Federal, autarquias públicas e empresas que colaboraram com o projeto.

