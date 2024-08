Centro Cultural Teatro Guaíra comemora 140 anos Aclr|Do canal Grands no YouTube 30/07/2024 - 17h30 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h37 ) ‌



Os 140 do Centro Cultural Teatro Guaira foram tema do bate-papo entre Reinaldo Bessa e os diretores do espaço, Cleverson Cavalheiro e Áldice Lopes, no Grands por Bessa do dia 27 de julho na Jovem Pan News Curitiba (107.1).

