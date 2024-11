Central Tempo - Fim de semana de instabilidade em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/10/2024 - 09h27 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h20 ) twitter

A sexta-feira (18) traz instabilidade climática para Santa Catarina, com chuva prevista do oeste ao litoral e risco de temporais isolados. A temperatura não deve subir muito devido à chuva. O sábado (19) também será instável, com muitas nuvens e possibilidade de chuvas fracas, especialmente no oeste, acompanhadas de trovoadas. No entanto, a partir do início da noite, a probabilidade de chuva diminui. Já no domingo, o tempo se estabiliza, com sol em todas as regiões e aumento da temperatura, variando de 10 a 15°C pela manhã e alcançando máximas entre 27 e 32°C no oeste e litoral sul.

