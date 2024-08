Central do Tempo - Vento forte e mar agitado: o que esperar do clima em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h40 ) ‌



Nesta terça-feira (30), o clima em Santa Catarina será marcado por ventos intensos, com uma mudança na área de atuação. Se ontem o vento afetou o litoral, nesta terça-feira (30) ele se concentrará da Serra ao Sul do estado. O mar também ficará mais agitado. Além disso, há a possibilidade de chuva fraca ao longo do dia, principalmente no Centro e Leste do estado, incluindo o Litoral Norte e Planalto Norte, intercalada com períodos de sol. As temperaturas da tarde não devem subir muito, resultando em um dia gelado. Amanhã, o sol predominará, especialmente no Oeste, Serra e Litoral Sul, enquanto o restante do estado terá mais nebulosidade e chance de chuviscos devido à circulação marítima.

