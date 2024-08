Central do Tempo - Terça-feira promete temporais isolados e temperatura amena em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O dia começa com temporais isolados nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul, mas essas instabilidades devem recuar para o sul ao longo do dia, trazendo uma melhoria no tempo. Na faixa leste, a presença de nuvens impedirá uma grande elevação das temperaturas. Amanhã, a aproximação de uma frente fria aumentará a nebulosidade na metade sul do estado e trará condições para pancadas de chuva e temporais isolados entre a tarde e a noite. Nos próximos dias, o tempo exigirá atenção especial para a saúde: a quinta-feira será marcada por chuva em boa parte do dia e queda nas temperaturas. Na sexta-feira, as mínimas poderão cair abaixo de 0 grau, com chance de neve nas áreas mais altas da Serra entre a tarde e a noite.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.