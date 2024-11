Central do Tempo - Terça-feira de céu encoberto e chuva isolada no litoral de SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/10/2024 - 09h04 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h37 ) twitter

A circulação marítima está influenciando o clima de Santa Catarina, resultando em uma maior cobertura de nuvens no litoral, onde podem ocorrer chuvas fracas e isoladas, especialmente no final da tarde. Enquanto isso, em outras regiões do estado, o sol pode aparecer entre as nuvens, mas é importante estar atento, pois temporais isolados podem ocorrer a partir da tarde. Uma área de baixa pressão próxima favorece essas chuvas mais intensas, afetando parte do estado. Ao longo do dia, a temperatura deve oscilar pouco devido à grande cobertura de nuvens. Fique informado e prepare-se para as mudanças climáticas.

