Central do Tempo - Terça-feira com nuvens e possíveis temporais em Santa Catarina
28/10/2024 - 10h27 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h24 )

A previsão para esta terça-feira, 29 de outubro, indica um aumento na nebulosidade entre o Meio-Oeste e o litoral de Santa Catarina, com a possibilidade de pancadas de chuva e temporais isolados, especialmente durante a tarde e a noite. Apesar da expectativa de chuvas, o risco de transtornos é baixo. As temperaturas devem subir em relação aos últimos dias, atingindo picos de até 35 graus no Oeste na quinta-feira, 31 de outubro. O mês de novembro deverá começar com um clima típico da estação, com chuvas mal distribuídas e aumento de nevoeiros nas madrugadas e amanheceres.

