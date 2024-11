Central do Tempo: temporais isolados e calor em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/10/2024 - 21h18 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h01 ) twitter

Para esta quarta-feira, 23 de outubro, a previsão aponta a possibilidade de temporais isolados em Santa Catarina, semelhantes às tempestades passageiras típicas do verão. No período da manhã, a chuva deve atingir o Grande Oeste, trazendo intervalo ao calor intenso que se espera ao longo do dia. As temperaturas variam, atingindo até 30°C no Sul, em Criciúma, e 29°C em Blumenau. Chapecó e Itajaí devem registrar 28°C. Acompanhe as atualizações da previsão do tempo com Cibelly Favero e fique preparado para as mudanças climáticas.

