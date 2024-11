Central do Tempo: temporais e chuva em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 11/11/2024 - 20h43 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A terça-feira, 12 de novembro, será marcada por muitas nuvens e a chegada de temporais isolados em Santa Catarina, com possibilidade de chuva forte e vento intenso devido à passagem de uma frente fria. A previsão é de que as condições climáticas variem ao longo do dia, com risco de tempestades pontuais que podem causar transtornos. Cibelly Favero traz detalhes na Central do Tempo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.