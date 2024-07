Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A partir desta terça-feira (16), Santa Catarina dará início a um período de tempo seco devido à influência de alta pressão atmosférica. Isso resultará na redução da nebulosidade e das condições para chuva, proporcionando dias com céu aberto e tempo estável. Acompanhe todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero e esteja preparado para as mudanças climáticas.

