Central do Tempo: tempo firme e sol predominante para SC após ciclone Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 08/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No sábado, 09 de novembro, o ciclone extratropical se afasta, e o avanço de uma massa de ar seco trará estabilidade ao clima em Santa Catarina. O dia promete ser de poucas nuvens e predomínio de sol em grande parte do estado. A partir da tarde, no entanto, há expectativa de aumento de nebulosidade no litoral, o que pode provocar chuviscos no fim do dia, mas de forma pontual e passageira, sem comprometer atividades ao ar livre. Cibelly Favero traz mais informações na Central do Tempo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.