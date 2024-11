Central do Tempo - Tempo estável em SC, com aumento de nuvens e calor pela tarde Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/11/2024 - 10h01 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h17 ) twitter

A previsão do tempo para esta segunda-feira em Santa Catarina indica um retorno à rotina com tempo firme e predomínio de sol na maior parte do estado. No entanto, ao longo do dia, o aumento das nuvens pode trazer chuvas fracas para as regiões entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte, principalmente nos extremos do dia. As temperaturas pela manhã seguem amenas, mas à tarde o calor se intensifica, com máximas variando de 25 a 28°C em boa parte do estado, e superando os 30°C no Grande Oeste e Litoral Sul. Acompanhe a previsão do tempo para os próximos dias e se prepare para um dia estável, mas com condições climáticas que podem variar durante a noite.

