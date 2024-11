Central do Tempo: tempestades com granizo e ventos fortes são esperadas para todo o estado de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 26/11/2024 - 21h24 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h20 ) twitter

A previsão do tempo para esta quarta-feira (27), em Santa Catarina indica a formação de tempestades fortes, com chuva intensa, raios, granizo e rajadas de vento em todas as regiões do estado, especialmente no período da tarde. As consequências serão causadas pela combinação de calor e umidade, que favorecem a ocorrência de tempestades. Já à noite, a chegada de uma frente fria irá intensificar a chuva e os temporais, com destaque para o Grande Oeste de SC. Cibelly Favero traz mais detalhes sobre a previsão.

