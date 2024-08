Central do Tempo - temperaturas sobem gradualmente em SC com menos geada e mais nuvens Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 27/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h42 ) ‌



O frio deu uma trégua no litoral de Santa Catarina, mas as baixas temperaturas e a geada ainda marcaram presença na Serra. Para esta quarta-feira, 28 de agosto, a previsão indica que não devemos ter geada ampla, pois a massa de ar frio e seco perde intensidade, e a temperatura vai subindo aos poucos. O sol aparece, mas o predomínio será de muitas nuvens devido à mudança dos ventos para o quadrante leste. Confira a previsão completa na Central do Tempo com Cibelly Favero.

