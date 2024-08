Central do Tempo - Temperaturas sobem gradativamente e chegam a 27°C em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 09h04 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h38 ) ‌



A previsão do tempo indica um aumento gradativo das temperaturas em Santa Catarina. Durante a tarde desta quinta-feira (15), os termômetros poderão atingir 27°C, uma marca que ainda não foi alcançada nesta semana. Nesta sexta-feira (16), o calor será mais intenso, com temperaturas chegando a 29°C, especialmente no Oeste. No entanto, as madrugadas, início da manhã e as noites ainda manterão temperaturas mais baixas. Enquanto isso, o tempo permanecerá estável, com o sol retornando para toda a região na sexta-feira (16), garantindo uma continuidade de clima agradável e sem grandes mudanças.

