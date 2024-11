Central do Tempo - Temperaturas mais altas e chuvas isoladas marcam o dia em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 09h14 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As temperaturas em Santa Catarina permanecem mais baixas devido à cobertura de nuvens, mas o tempo segue instável. Na terça-feira, 05 de novembro a previsão é de um dia parecido com hoje, com a circulação marítima mantendo condições para chuvas isoladas que alternam com períodos de sol. Essa instabilidade pode ganhar força no litoral sul, enquanto no oeste do estado, o calor da tarde poderá provocar pancadas de chuva no final do dia. Prepare-se para uma terça-feira mais abafada e quente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.