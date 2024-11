Central do Tempo: sol retorna, mas nuvens e chuva isolada persistem em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/11/2024 - 20h56 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h19 ) twitter

A frente fria que causou elevados volumes de chuva em Santa Catarina começa a se afastar do estado, trazendo uma melhora nas condições climáticas para a maior parte da região. O sol deve voltar a aparecer ao longo do dia, trazendo um alívio para muitos, mas a situação ainda será de tempo instável, especialmente no Oeste e no Litoral. Cibelly Favero traz as informações completas sobre como o clima se comportará ao longo do dia.

