Central do Tempo: sol retorna e tempo se mantém seco em Santa Catarina
17/07/2024 - 20h46 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h18 )



A previsão do tempo para Santa Catarina indica a volta do sol e um dia de tempo firme. Para esta quinta-feira (18), podemos esperar nevoeiros ao amanhecer e possíveis geadas nos pontos altos da serra. O destaque será o sol brilhando intensamente em todo o estado, com mais nuvens apenas no litoral, mas sem previsão de chuvas. Confira mais detalhes com Cibelly Favero na Central do Tempo.

