Central do Tempo - Sol retorna após dias de frio intenso

Nesta quarta-feira (17) em Santa Catarina, a alta pressão atmosférica trouxe ar seco, afastando as nuvens que estão sobre o solo gaúcho e permitindo a presença do sol. As temperaturas devem subir um pouco, ficando em torno dos 20°C no estado. Já na quinta-feira (18), o céu estará mais limpo no Oeste, Serra e Planalto Norte, com poucas nuvens no litoral e sem previsão de chuvas. O ar seco continuará influenciando o clima, o que pode causar oscilações nas temperaturas, aumentando a amplitude térmica. Há uma significativa chance de geada na Serra, especialmente na região de São Joaquim, com probabilidade superior a 70%.

