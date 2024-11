Central do Tempo: sol predomina, mas chuva pode chegar em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/11/2024 - 21h31 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h24 ) twitter

Nesta terça-feira, 05 de novembro, o tempo em Santa Catarina segue instável, mas a manhã começa com a presença do sol na maior parte do estado. A Grande Florianópolis e o norte catarinense apresentam nebulosidade variável, alternando entre aberturas de sol e chuvas a qualquer momento do dia. Nas demais regiões, as pancadas de chuva devem ser isoladas e ocorrer principalmente à tarde. Cibelly Favero traz detalhes sobre a previsão do tempo e orientações sobre como se preparar para essas mudanças climáticas que podem impactar a sua rotina.

