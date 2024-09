Central do Tempo - sol predomina em SC, mas tempestades podem chegar à noite Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/09/2024 - 20h24 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h29 ) ‌



A previsão para esta quarta-feira, 04 de setembro, em Santa Catarina indica mais um dia ensolarado com nevoeiros pela manhã e picos de calor em várias regiões. No entanto, a partir da noite, a aproximação de uma frente fria, de fraca intensidade, pode provocar temporais no Oeste, Serra e Sul do estado. Para mais detalhes e atualizações sobre o clima, acompanhe a Central do Tempo com Cibelly Favero.

