Confira as mínimas registradas nesta terça-feira (02) na Serra de Santa Catarina, com destaque para os -5°C em Bom Jardim da Serra. A previsão indica estabilidade com sol em todo o estado para esta quarta, mas uma nova frente fria se forma no RS, aumentando a nebulosidade e a chance de pancadas de chuva nas áreas de divisa.

