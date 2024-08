Central do Tempo - sol no sábado e chuva no domingo em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/08/2024 - 20h42 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h22 ) ‌



Neste último fim de semana de agosto, Santa Catarina experimentará condições climáticas distintas. No sábado, 31 de agosto, o estado terá tempo firme, sem previsão de chuva, com a formação de nevoeiros pela manhã e temperaturas agradáveis no litoral, enquanto o oeste enfrentará calor intenso. No domingo, primeiro dia de setembro, a passagem de uma frente fria pode trazer chuvas para o Grande Oeste e o sul do estado, reduzindo as temperaturas nessas regiões. Acompanhe a previsão completa e prepare-se para o final de semana com Cibelly Favero na Central do Tempo.

