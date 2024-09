Central do Tempo - Sol laranja e temperaturas acima dos 30°C em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 10/09/2024 - 10h33 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na manhã de terça-feira, 10 de setembro, Floripa apresenta um céu laranja devido à fumaça das queimadas na Amazônia, resultando em uma coloração que pode variar para vermelho devido ao acúmulo de partículas e poluição. O dia seguirá com um padrão típico de verão, com calor intenso, chegando a mais de 30°C em várias áreas do estado. No final da tarde, espera-se chuva isolada na Serra e no Sul, enquanto o restante do estado terá tempo seco.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.