Central do Tempo: sol em Santa Catarina com chuviscos isolados Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/10/2024 - 21h33 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No sábado, 26 de outubro, o tempo em Santa Catarina deve ser firme e com a presença do sol, oferecendo condições ideais para atividades ao ar livre. Enquanto a maior parte do estado poderá desfrutar de um dia ensolarado, as regiões do Litoral Sul e Grande Florianópolis devem apresentar mais nebulosidade e a possibilidade de chuviscos isolados. Confira a Central do Tempo com Cibelly Favero para mais informações atualizadas sobre as condições meteorológicas em Santa Catarina.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.