Central do Tempo: sol e poucas nuvens nos próximos dias em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 16/07/2024 - 20h26 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h35 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acompanhe a previsão do tempo para Santa Catarina nesta quarta-feira (17) e nos próximos dias. Expectativa de tempo firme e seco em todas as regiões, com temperaturas em elevação e formação de nevoeiros ao amanhecer. Algumas cidades litorâneas ainda podem registrar chuvas isoladas devido à circulação marítima. Fique por dentro das condições climáticas com Cibelly Favero na Central do Tempo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.