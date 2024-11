Central do Tempo: sol e possibilidade de temporais isolados em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/10/2024 - 21h04 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h20 ) twitter

Na terça-feira, 29 de outubro, o dia em Santa Catarina começa com sol e uma boa dose de nebulosidade na maior parte do estado. No entanto, a situação deve mudar ao longo da tarde, quando pancadas de chuva e tempestades isoladas deverão ocorrer, especialmente nas regiões do Meio-Oeste e Litoral.

