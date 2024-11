Central do Tempo: sol e nuvens no litoral, chuva no Oeste Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 01/11/2024 - 21h05 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h14 ) twitter

No litoral de Santa Catarina, o dia começa com predomínio de sol e muitas nuvens, com chances de chuva fraca apenas nos extremos do dia devido à influência da circulação marítima. Para saber mais sobre a previsão detalhada e como isso pode afetar suas atividades, confira a Central do Tempo com Cibelly Favero.

