Central do Tempo - Sol com nuvens e possibilidade de chuva isolada Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 11h04 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h22 )

A previsão para o feriado de Proclamação da República em Santa Catarina é de sol entre nuvens, com chuvas isoladas no Litoral Norte e Grande Florianópolis devido à circulação marítima. No restante do estado, o tempo será predominantemente seco, com temperaturas variando entre 23°C e 28°C, chegando até 33°C no Extremo Oeste. Prepare-se para um feriado com variação de temperaturas e algumas chuvas no final do dia. Confira todos os detalhes da previsão do tempo.

