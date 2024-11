Central do Tempo - Sol, chuvas e nebulosidade para o fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 31/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h22 ) twitter

As temperaturas seguem com aquecimento no oeste e clima ameno no litoral catarinense. A semana promete variações, com períodos de sol e formação de nevoeiros até sexta-feira, 01 de setembro. No sábado, 02 de setembro, a frente fria traz mudanças, e o domingo (03) será marcado por tempo abafado e chuvas isoladas em diversas regiões. Veja os detalhes para os próximos dias e prepare-se para as variações climáticas no estado.

