Central do Tempo - setembro traz picos de calor e menos chuva
02/09/2024 - 21h14 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h24 )



Estamos no mês de transição entre inverno e primavera, e a previsão do tempo para setembro indica uma combinação de episódios de frio intenso e picos frequentes de calor. Apesar do frio, o mês deve apresentar temperaturas elevadas durante as tardes e uma quantidade de chuva abaixo da média. A temperatura ao longo do dia deve ser alta, com máximas variando conforme a região. Acompanhe a Central do Tempo com Cibelly Favero para saber mais sobre as condições climáticas e como se preparar para as mudanças no tempo.

